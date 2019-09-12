"Россети Северный Кавказ" улучшили качество энергоснабжения курортного поселка Архыз в КЧР

Филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в рамках ремонтной и инвестиционной программ установлены четыре дополнительные трансформаторные подстанции 0,4/10 кВ для энергоснабжения курортного поселка Архыз в Зеленчукском районе КЧР. Еще одна подстанция будет смонтирована здесь до конца года.

Несмотря на то, что численность постоянного населения этого поселка чуть больше 500 человек, потребление электроэнергии здесь одно из самых высоких в республике, особенно в зимний период. Это вызвано, в первую очередь, большим количеством гостиниц и баз отдыха, которые работают и принимают гостей круглый год. Только в зимний сезон 2018 года на этом горнолыжном курорте отдохнуло около 300 тысяч человек.



При этом горнолыжный курорт стремительно развивается, ежегодно здесь вводятся новые инфраструктурные объекты, а количество баз отдыха, гостевых домов и гостиниц достигает ста. Поэтому тех энергетических мощностей, которые были введены ранее, уже не хватало, а в зимний период фиксировалось отклонение от номинальных значений уровня напряжения в сетях.



Всего горнолыжный поселок снабжают электроэнергией около 20 трансформаторных пунктов, в том числе потребительских.

«Такое количество подстанций в небольшом населенном пункте связано с тем, что в поселке отсутствует газоснабжение, и все туристические объекты в осенне-зимний период отапливаются с помощью электричества. Чтобы снять вопросы с низким напряжением в сетях и нехваткой мощностей в зимний период, руководством филиала было принято решение установить здесь дополнительно трансформаторные пункты», - отметил начальник Зеленчукских районных электросетей филиала Виктор Петров.

В эти дни специалисты Кардоникского производственного участка Зеленчукских районных электросетей завершили работы по нанесению диспетчерских наименований на новые объекты и их вводу в эксплуатацию.

«Они установлены таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку на сети по всему поселку. Например, только на центральной улице Ленина смонтированы две новые подстанции, от которых запитаны не только туристические объекты, но и предприятие по производству и розливу минеральной воды», - рассказал мастер производственного участка Алексей Ткаченко.

Ранее для выдачи необходимых мощностей всем инфраструктурным объектам поселка Архыз, после масштабной реконструкции и расширения, была введена в работу подстанция 35 кВ «Архыз». Объект отвечает всем современным техническим требованиям.