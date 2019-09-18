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Контракты

Россия и Доминиканская Республика будут развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях

Россия и Доминиканская Республика будут развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях

18 сентября 2019, 12:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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17 сентября в Вене «на полях» 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Доминиканской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Документ с российской стороны подписан заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» Н.Н. Спасским, со стороны Доминиканской Республики – Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в Австрии, постоянным представителем Доминиканской Республики при международных организациях в Вене Лурдес Виктория-Крусе.

Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, для развития ядерной инфраструктуры Доминиканской Республики, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Для определения конкретных совместных проектов будут созданы совместные рабочие группы. 

В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного cоглашения.

 

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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