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Встречи

Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на нефтяных рынках после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на нефтяных рынках после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

18 сентября 2019, 17:20
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, Министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.

Глава России выразил озабоченность произошедшим и высказался за проведение тщательного и объективного расследования атаки.

Кроме того, в ходе разговора Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, а также выразили обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях дальнейшей стабилизации мировых цен на нефть.

Компания: Министерство энергетики РФ

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