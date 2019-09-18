Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на нефтяных рынках после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, Министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.

Глава России выразил озабоченность произошедшим и высказался за проведение тщательного и объективного расследования атаки.

Кроме того, в ходе разговора Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, а также выразили обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях дальнейшей стабилизации мировых цен на нефть.