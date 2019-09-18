Россия и Уганда подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

17 сентября 2019 года на «полях» 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене было подписано Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Уганда о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписал заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Н.Н. Спасский, со стороны Республики Уганда – министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Уганда Ирене Нафуна Мулони.

Соглашение отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к такого рода документам и закладывает основу для практического сотрудничества между Россией и Угандой в области мирного использования атомной энергии в мирных целях. В частности, подразумевает совместную работу по таким направлениям как создание инфраструктуры для ядерной энергетики, производство радиоизотопов для использования в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, а также обучение и переподготовка кадров.

Есть договоренность, что уже в ближайшее время стороны обменяются визитами профильных специалистов и создадут группы по конкретным направлениям, в том числе для проработки такого комплексного и перспективного направления как сооружение в Уганде Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.