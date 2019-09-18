Руководители Системного оператора примут участие в Российской энергетической неделе – 2019

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС» Александр Ильенко примут участие в обсуждении актуальных вопросов развития отрасли в рамках международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 2–5 октября.

4 октября при поддержке ПАО «ФСК» и Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения состоится сессия «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд». Его участниками станут Борис Аюев и Федор Опадчий. Дискуссия будет построена вокруг тенденций развития отрасли, прогнозов их устойчивости, а также создаваемых ими противоречий. Планируется затронуть широкий круг вопросов, включая технологические решения, систему взаимоотношений с потребителями, рыночные механизмы и регулирование.

В своем докладе Федор Опадчий расскажет о современных трендах мировой электроэнергетики и первоочередных задачах в сфере управления энергосистемами, которые приходится решать системным операторам разных стран, чтобы успешно справиться с новыми вызовами эпохи «энергетического перехода».

Александр Ильенко примет участие в сессии «Опережающее развитие энергетической инфраструктуры: эффективное планирование и взаимная ответственность», которая состоится 3 октября. В рамках мероприятия планируется обсудить процедуры взаимодействия и взаимную ответственность органов региональной власти и потребителей энергии, приоритетные механизмы создания новых региональных инвестиционных проектов потребителей, вопросы учета реестров региональных инвестиционных проектов при формировании прогноза спроса на электрическую энергию и мощность и роль технических условий и договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден Правительством РФ с целью демонстрации перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. С момента своего основания в 2017 году форум стал традиционной площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии и электроэнергетики