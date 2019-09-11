У OSTEC новый каталог продукции

Вышел новый каталог OSTEC, Версия 21!

В системе листовых лотков серии ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и серии листовых универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н) добавлены новые изделия:

1. Поворот вертикальный вниз ПВН.

Поворот ПВН предназначен для организации ответвления трассы вниз с горизонтальной плоскости в вертикальную, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180 градусов.

Крышка к повороту поставляется отдельно.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

2. Крышка к повороту вертикальному вниз КПВН.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

3. Поворот вертикальный вниз левый ПВНЛ.

Поворот ПВНЛ предназначен для организации ответвления трассы вниз с горизонтальной плоскости в вертикальную,

при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90 градусов.

Крышка к повороту поставляется отдельно.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

4. Поворот вертикальный вниз правый ПВНП.

Поворот ПВНП предназначен для организации ответвления трассы вниз с горизонтальной плоскости в вертикальную, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90 градусов.

Крышка к повороту поставляется отдельно.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

5. Крышка к повороту вертикальному вниз левому и правому КПВНЛП.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

6. Поворот вертикальный вверх левый ПВЛ.

Поворот ПВЛ предназначен для организации ответвления трассы вверх с горизонтальной плоскости в вертикальную, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90 градусов.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

7. Поворот вертикальный вверх правый ПВП.

Поворот ПВП предназначен для организации ответвления трассы вверх с горизонтальной плоскости в вертикальную, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90 градусов.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ и УЛ(П), УЛ(Н).

В системе лестничных лотков серий НЛО добавлены новые изделия:

1. Лестничный лоток НЛО, борт 60 мм.

Толщина борта – 1,5 мм.

Толщина перекладины – 0,9 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

2. Хомут крышки лотка универсальный ХКУ, борт 60 мм.

Хомут универсальный предназначен для фиксации крышек лотков серии ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ), УЛ, НЛО.

Обеспечивает надежное крепление крышки при максимальных ветровых нагрузках.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ; УЛ(П), УЛ(Н) и НЛО.

3. Хомут двускатной крышки снеговой ХДКУ, борт 60 мм.

Хомут крышки снеговой предназначен для фиксации крышки снеговой КДЛЗТ. Обеспечивает надежное крепление при максимальных ветровых нагрузках.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

Совместимы с лотками серии НЛО.

4. Поворот лестничного лотка ПЛНЛО, R330, R600, борт 60 мм.

Толщина борта – 1,2 мм; 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

5. Тройник лестничного лотка ТЛНЛО, R330, R600 борт 60 мм.

Толщина борта – 1,2 мм; 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

6. Крестообразный разветвитель лестничного лотка ХЛНЛО, R330, R600, борт 60 мм.

Толщина борта – 1,2 мм; 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

7. Углы внутренний лестничного лотка УВННЛО, угол внешний лестничного лотка УВНЛО, борт 60 мм.

Углы внутренний УВННЛО и внешний УВНЛО для лестничного лотка предназначен для создания поворотов кабельной трассы в вертикальной плоскости.

Толщина борта – 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

8. Перегородка лестничного лотка ПЛПТЛ, борт 60 мм.

Перегородка лестничного лотка ПЛПТЛ предназначена для разделения силовых и информационных кабелей, размещенных в одном лотке.

Толщина металла – 1 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк, нержавеющая сталь, порошковая покраска.

В системе лестничных лотков кабельростов ЛКР добавлены новые изделия:

1. Лестничный лоток кабельрост ЛКР, борт 85.

Лестничный лоток кабельрост ЛКР предназначен для увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля.

Толщина борта – 2 мм; 2,5 мм.

Толщина перекладины – 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк.

2. Лестничный лоток кабельрост ЛКР, борт 110 и 160.

Лестничный лоток кабельрост ЛКР предназначен для увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля.

Толщина борта – 2,5 мм.

Толщина перекладины – 1,5 мм.

Исполнения: Сендзимир, горячий цинк.

3. Заземляющая шпилька ЗШП 10.

Заземляющая шпилька для проволочного лотка ЗШП 10 предназначена для крепления заземляющего проводника.

Более подробно со всеми изменениями ассортимента можно ознакомиться, скачав электронную версию каталога.

Печатную версию каталога можно получить, обратившись к менеджерам и дилерам.

OSTEC в социальных сетях:

https://www.facebook.com/ostec.lotki

https://vk.com/ostec97

https://www.instagram.com/ostec_lotki/