Диалоги об инновациях: сотрудник "Россети Тюмень" принял участие в конференции по проблемам эксплуатации высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов

Начальник сектора диагностики департамента эксплуатации и ремонта компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») Виталий Лопатин принял участие в работе научно-практической конференции «Производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов. Требования к трансформаторному маслу для высоковольтного электрооборудования», организованной Общественным Советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с заводом «Изолятор».

Более сотни экспертов, среди которых шесть докторов наук и 11 кандидатов технических наук, рассматривали актуальные вопросы производства, эксплуатации, диагностики и ремонта измерительных трансформаторов и высоковольтных вводов, а также требования к эксплуатации, хранению и восстановлению свойств трансформаторного масла. На состоявшейся выездной сессии участники конференции не только познакомились с технологическим циклом изготовления высоковольтных вводов, но и получили информацию об инновационных разработках предприятия.

«Нам, специалистам-практикам, очень полезно участвовать в таких мероприятиях, это дает понимание, чем «дышит» отрасль. Больше всего меня заинтересовало выступление, посвященное опытному методу диагностики вводов с RIP-изоляцией, построенному на основании диэлектрической спектроскопии. Это было очень полезно, так как компания «Россети Тюмень» эксплуатирует около двух тысяч вводов напряжением 110 кВ с таким типом изоляции. Метод диагностики вводов с RIP-изоляцией позволяет выявить дефекты оборудования на ранней стадии и предупредить его аварийных выход из строя. Это, безусловно, скажется на таком показателе работы компании как повышение надежности», – прокомментировал Виталий Лопатин.

В проект решения конференции представителем «Россети Тюмень» было внесено предложение о необходимости разработки производителями методики диагностирования вводов методом диэлектрической спектроскопии с последующим ее применением в эксплуатирующих организациях.