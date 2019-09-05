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Законотворчество (постановления)

Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспия

Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспия

19 сентября 2019, 15:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, КАСПИЙ

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Госдума на пленарном заседании ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийской моря, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что конвенция содержит положения, которые закрепляют режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. Кроме того, она определит механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств.

Согласно конвенции, в акватории Каспийского моря не должны присутствовать вооруженные силы, не принадлежащие к участникам договора.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, конвенция стала значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений стран-участниц.

«Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

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