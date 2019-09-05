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Мероприятия

КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в 5-я международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Re-Build Syria 2019

КЗ ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ принял участие в 5-я международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Re-Build Syria 2019

19 сентября 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Выставка проходила в новом выставочном центре г. Дамаск Damascus New Fairground City с 17 по 21 сентября. Участие в мероприятии приняли более 300 компаний из 35 стран мира.

Сотрудники КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" продемонстрировали на выставке собственную продукцию, а также провели ряд встреч с Министерством нефти Сирии, Сирийской нефтяной компанией, Министерством промышленности Сирии и Агентством инвестиций Сирии.

RE-BUILD SYRIA является международной выставкой, целью проведения которой является привлечение зарубежных компаний к участию в проектах восстановления сирийской экономики путем предложения своей продукции и услуг, установлению деловых связей с потенциальными сирийскими партнерами.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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