КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в 5-я международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Re-Build Syria 2019

Выставка проходила в новом выставочном центре г. Дамаск Damascus New Fairground City с 17 по 21 сентября. Участие в мероприятии приняли более 300 компаний из 35 стран мира.



Сотрудники КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" продемонстрировали на выставке собственную продукцию, а также провели ряд встреч с Министерством нефти Сирии, Сирийской нефтяной компанией, Министерством промышленности Сирии и Агентством инвестиций Сирии.



RE-BUILD SYRIA является международной выставкой, целью проведения которой является привлечение зарубежных компаний к участию в проектах восстановления сирийской экономики путем предложения своей продукции и услуг, установлению деловых связей с потенциальными сирийскими партнерами.