Компания "Россети Кубань" повысила надежность работы важнейших транзитных ЛЭП под Краснодаром

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт важнейших энергообъектов – кабельно-воздушных линий 110 кВ «Витаминкомбинат – Западная-2», «Витаминкомбинат – ПС Лорис». Линии являются транзитными и участвуют в электроснабжении северо-восточной и западной частей Краснодара, а также прилегающих населенных пунктов Тахтамукайского и Динского районов.

Линии электропередачи участвуют в транзите электроэнергии между ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» и ПС 220 кВ «Яблоновская», а также ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» и Краснодарской ТЭЦ.

В ходе ремонтных работ на кабельно-воздушных линиях электропередачи специалисты Краснодарских электросетей провели осмотр энергообъектов, заменили порядка 200 изоляторов, 200 м поврежденного грозозащитного троса и установили более 30 птицезащитных устройств (ПЗУ). Они позволят не только обеспечивать сохранение популяций птиц, но и предотвращать возможные технологические нарушения в сети. Зачастую при гнездовании птицы используют куски проволоки, падение которых на токоведущие части оборудования может спровоцировать короткое замыкание. Установка ПЗУ не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах.

Своевременное и качественное выполнение мероприятий ремонтной программы, обновление электросетевой инфраструктуры позволит успешно пройти предстоящий осенне-зимний период, снизить количество технологических нарушений в условиях низких температур и, в случае возникновения, устранить нарушения в максимально короткие сроки и без серьезных последствий для потребителей.