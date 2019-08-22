Ремонтная кампания "Ульяновских сетей" вышла на финишную прямую

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Ульяновские сети» подводят промежуточные итоги выполнения ремонтной программы 2019 года. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной кампании мероприятий способствует повышению надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области, а также является одним из основных условий успешной подготовки филиала к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг.

За восемь месяцев текущего года работники филиала «Ульяновские сети» уже отремонтировали 1946 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 684,5 км ВЛ 35-110 кВ. Отремонтированы 2 трансформатора напряжением 110 кВ, 6 выключателей 110-220 кВ. Также энергетики полностью завершили работы по ремонту 25 подстанций 110/35/6-10 кВ и 607 трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ. Работы продолжаются на подстанциях «Налейка», «Чамзинка», «Майна», «Тереньга», «Цильна», «Старая Кулатка», «Новочеремшанск», «Мулловка» и высоковольтных воздушных линиях «Ульяновск - Цильна», «Сурская-1», «Ульяновск - Языково», «Ульяновская ТЭЦ2 - 1М» и др.

Важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В этом году уже расчищено более 473 га.

Все работы идут без отклонений от запланированного графика. До начала итоговых проверок готовности филиала к периоду максимальных нагрузок у энергетиков остается меньше месяца. За это время они должны завершить запланированные в этом году основные работы и устранить замечания, выявленные в ходе предварительных проверок.