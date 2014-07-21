Семинар "Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин"

15-18 октября 2019 года Фонд поддержки кабельной промышленности (активная ссылка на страницу фонда) планирует проведение семинара по теме: «Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин». В информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промышленности. Программа семинара рассчитана на специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных знаний необходимых для организации в целом.

Все слушатели семинара обеспечиваются информационными материалами по темам докладов.

Продолжительность семинара 4 дня по 8 академических часов.

Семинар будет проходить по адресу 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Дополнительная информация по участию в семинаре

Куфаева Елена Александровна

Тел/факс 8 (495) 918-17-76

Моб. тел 8 909 683 32 70

E-mail: e.kufaeva@vniikp.ru

Тополь Татьяна Александровна

Тел. 8 (495)797-30-50

E-mail: tanya.topol.55@mail.ru

Программа семинара в PDF (0.08 МБ)

Некоммерческая организация «Фонд поддержка программ развития предприятий кабельной промышленности» (свидетельство о государственной регистрации от 28 августа 2006 г., № 1067799023104) учрежден предприятиями кабельной промышленности, входящими в состав НП «Ассоциация «Электрокабель».



Задачей Фонда является разработка и реализация программ и проектов, направленных на поддержку и развитие предприятий кабельной промышленности. Фонд осуществляет организацию совместной деятельности заинтересованных организаций в разработке, финансировании и реализации мероприятий, в том числе научных исследований в области производства кабельной продукции, ведет рекламную деятельность, выпускает и распространяет учебные, информационные материалы, организует и проводит информационно-консультативные семинары по актуальным проблемам кабельной промышленности — по технологии и материалам кабельного производства, по обеспечению качества изделий, стандартизации, патентному законодательству и др.