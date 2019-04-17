В Санкт-Петербурге пройдет конференция по уличному и архитектурному освещению

2-3 октября в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы 11-й международной специализированной выставки «Энергосбережение и Энерогоэффективность» и инновационного салона «Промышленная Светотехника» пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Привлекательный город: в СВЕТЕ комфортной городской среды».

Конференция организуется с целью обмена опытом и ознакомления с передовыми технологиями организации светового пространства улиц, площадей, памятников, архитектурных и исторических достопримечательностей, элементов дорожно-транспортной инфраструктуры и других объектов городской среды, изучения практики и возможностей внедрения элементов технологии «умный город» и интеллектуального управления освещением.

В программе:

Вечер знакомства гостей и участников

Посещение производства светотехнической продукции для уличного и архитектурного освещения

Посещение производства опор освещения, опор контактной сети и светофоров

Осмотр экспозиции инновационного салона «Промышленная Светотехника» и выставки «Энергоэффективность и Энергосбережение» в КВЦ «Экспофорум»

Круглый стол по вопросам модернизации уличного и архитектурного освещения, перспективам внедрения цифровых технологий управления освещением, интеграции управления освещением в систему «умный город».

Вечерняя экскурсия «Уличное и архитектурное освещение Северной Столицы»

К участию приглашаются представители эксплуатирующих организаций, администраций городских поселений, поставщики оборудования и решений, светодизайнеры. Конференция организуется при поддержке СПБ ГБУ «Ленсвет», ассоциации АПСС, ассоциации «Электрокабель», Школы светодизайна LiDS. Официальный партнер – компания IntiLED.

Подробная информация - http://www.promlight-expo.ru/spb/attractive_city