В Санкт-Петербурге пройдет конференция по уличному и архитектурному освещению

Новый выпуск
19 сентября 2019, 11:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА
Отрасль: Электротехника
2-3 октября в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы 11-й международной специализированной выставки «Энергосбережение и Энерогоэффективность» и инновационного салона «Промышленная Светотехника» пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Привлекательный город: в СВЕТЕ комфортной городской среды».
Конференция организуется с целью обмена опытом и ознакомления с передовыми технологиями организации светового пространства улиц, площадей, памятников, архитектурных и исторических достопримечательностей, элементов дорожно-транспортной инфраструктуры и других объектов городской среды, изучения практики и возможностей внедрения элементов технологии «умный город» и интеллектуального управления освещением.
В программе:
К участию приглашаются представители эксплуатирующих организаций, администраций городских поселений, поставщики оборудования и решений, светодизайнеры. Конференция организуется при поддержке СПБ ГБУ «Ленсвет», ассоциации АПСС, ассоциации «Электрокабель», Школы светодизайна LiDS. Официальный партнер – компания IntiLED.
Подробная информация - http://www.promlight-expo.ru/spb/attractive_city