Энергетики Россети Сибирь восстановили электроснабжение в Омской области

Специалисты Омского филиала Россети Сибирь восстановили электроснабжение в Большереченском и Тарском районах, нарушенное ураганом. Местами порывы ветра здесь достигали 26 м/с.

В аварийно-восстановительных работах, которые энергетики вели в условиях труднопроходимой местности – в тайге и болотах, были задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад в составе 48 человек и 18 единиц техники. В 13.33 электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме. На время проведения восстановительных работ электроснабжение социально значимых объектов было организовано по резервным схемам и за счёт резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

Все это время работал оперативный штаб, было налажено взаимодействие с ГУ МЧС России по Омской области, органами региональной власти, администрациями муниципальных районов.

Напомним, в связи с неблагоприятными метеоусловиями подразделения Омского филиала компании «Россети Сибирь» работают в особом режиме.