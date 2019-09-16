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Модернизация

Энергетики Россети Сибирь восстановили электроснабжение в Омской области

Энергетики Россети Сибирь восстановили электроснабжение в Омской области

20 сентября 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Омского филиала Россети Сибирь восстановили электроснабжение в Большереченском и Тарском  районах, нарушенное ураганом. Местами порывы ветра здесь достигали 26 м/с.

В  аварийно-восстановительных работах, которые энергетики вели в условиях труднопроходимой местности – в тайге и болотах, были задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад в составе 48 человек и 18 единиц техники. В 13.33 электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме. На время проведения восстановительных работ электроснабжение социально значимых объектов было организовано по резервным схемам и за счёт резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

Все это время работал оперативный штаб, было налажено взаимодействие с ГУ МЧС России по Омской области, органами региональной власти, администрациями муниципальных районов.

Напомним, в связи с неблагоприятными метеоусловиями подразделения Омского филиала компании «Россети Сибирь» работают в особом режиме.

Компания: Россети Сибирь

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