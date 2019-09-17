Энергетики саратовского филиала "Россети Волга" провели ремонт подстанций в Пугачевском районе

На подстанциях 110/35/10 кВ «Клинцовка» и «Успенка» энергетики «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») провели капитальный ремонт коммутационного оборудования: разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, выключателей 35 и 10 кВ, систем шин 10 кВ.

Саратовское Заволжье характеризуется сложными климатическими условиями – значительными перепадами температур, сильными ветрами, обусловленными рельефом местности, повышенным гололедообразованием. Своевременно проведенный ремонт энергообъектов является основой для успешного прохождения осенне-зимнего периода.

Ремонтные работы, выполненные на подстанциях «Клинцовка» и «Успенка», повысили надежность энергоснабжения 13 сел с населением более 2,5 тысяч человек, ряда объектов социальной сферы, сельского хозяйства, промышленности и связи. Также продлен жизненный цикл оборудования и повышена безопасность персонала при обслуживании подстанций.

Подстанции отремонтированы в рамках реализации ремонтной программы 2019 года, направленной на подготовку электросетевого комплекса «Россети Волга» к работе в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 гг.