21 сентября 2019 года энергоблок №3 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке. В ходе ремонта будут выполнены регламентные операции по перегрузке топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования. Также планируется провести работы по модернизации электротехнического оборудования, направленные на повышение его надежности и эффективности.

Работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В декабре 2019 году исполняется 15 лет как энергоблок №3 начал вырабатывать электроэнергию. За это время он выдал более 107 млрд кВтч.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Реакторы ВВЭР на сегодняшний день за¬нимают ведущее место в мировой практике по высокой степени безопасности и надеж¬ности, большой единичной мощности и эко¬номической эффективности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru