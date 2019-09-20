Интеллектуальная транспортная система в Башкирии заработает в 2020 году

Интеллектуальная транспортная система, которая будет включать в себя центр управления движением и "умные" светофоры, заработает в Башкирии в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу руководитель транспортной дирекции республики Мансаф Низакаев на пресс-конференции в Уфе.

"Росавтодором при поддержке Минтранса РФ разрабатывается методика отбора проектов [интеллектуальной транспортной системы]. Данная методика будет разработана до конца текущего года, до 1 апреля 2020 она будет утверждена. Мы планируем структурировать проект к концу этого года и начать его реализацию в следующем году", - сказал Низакаев.

По его словам, будет создан ситуационный центр для онлайн-мониторинга пропускной способности дорог и ДТП. В систему интегрируют камеры фиксации нарушений.

"Мы также планируем внедрить интеллектуальные светофоры в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях, которые смогут определять загруженность дорог и регулировать пропускную способность", - отметил руководитель дирекции.

Интеллектуальная транспортная система создается по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.