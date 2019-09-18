Компания Вексельберга за 9 миллионов долларов выкупила акции IT-партнера "Газпром нефти" и "Роснефти"

Компания «Цифра» (входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга) за 9 млн долларов выкупила контрольный пакет акций создателей «умного бурения» – компании «Геонавигационные технологии». Соглашение было подписано в рамках Х Тюменского нефтегазового форума.

«Геонавигационные технологии» является разработчиком программного комплекса «Геонафт», позволяющего осуществлять максимально точное бурение внутри пласта. «Умное бурение» увеличивает производительность скважин до 30%, сокращает сроки строительства до 2 раз, снижает производственные и технологические риски. Экономический эффект от использования технологии – 1,5 млн в год с одной скважины.

По словам заместителя гендиректора «Цифры» Михаила Аронсона, до конца 2020 года компания планирует выйти на традиционные рынки добычи нефти, в частности, в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

Отметим, в числе партнеров «Геонавигационных технологий» «Газпром нефть», НК «Роснефть», «НОВАТЭК», «Башнефть», «ЛУКОЙЛ».