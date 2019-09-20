Курская АЭС: энергоблок №4 - на номинальном уровне мощности после завершения планового ремонта

19 сентября 2019 года энергоблок №4 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планового ремонта. Он включен в сеть и набрал мощность в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

В ходе ремонтных работ специалисты выполнили внутриреакторный контроль 140 технологических каналов и 10 регулирующих каналов системы управления и защиты, а также ремонт паротурбинной установки одного из двух турбогенераторов энергоблока, замену электрического оборудования и другие операции. Провели эксплуатационный неразрушающий контроль 5,7 тысяч сварных соединений в реакторном и турбинном отделениях.

«Специалисты атомной станции и подрядных организаций, выполнявшие ремонт, уделили особое внимание вопросам качества, охраны труда и культуры безопасности», - сообщил начальник цеха централизованного ремонта КуАЭС Сергей Зыскин,

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4, которые работают в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 3 - в плановом ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Курская АЭС в составе АО «Концерн Росэнергоатом» входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический». На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн. кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии. В настоящее время идет сооружение замещающих мощностей по проекту ВВЭР-ТОИ.

Управление информации и общественных связей Курской АЭС