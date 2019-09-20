О присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442:

приказом Минэнерго России от 19 сентября 2019 г. № 1001 присвоен статус гарантирующего поставщика акционерному обществу «Объединенная теплоэнергетическая компания», победителю конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области, с 1 октября 2019 г.

Ознакомиться с указанным приказом о присвоении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Приказы и распоряжения Минэнерго России».

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