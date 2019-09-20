Отрасли поставок кабеля в России. Обновление каталога компаний RusCable.Ru

Около месяца назад на нашем портале было анонсировано нововведение – редакция портала RusCable.Ru запланировала пополнение раздела “ОРГАНИЗАЦИИ” новой, практически полезной информацией. Технически функционал готов. Остается наполнить его актуальной информацией. Приглашаем компании в каталоге отметить те отрасли, которые применяют именно ваш кабель.

С 19 сентября самостотятельно при помощи личного менеджера портала RusCable.Ru участники нашего каталога компании, могут заполнить новое поле о себе: “отрасль”. Это позволит обогатить раздел актуальной информацией о современном состоянии кабельного рынка – сегодня в базе данных портала более 7 тысяч торгующих компаний – как производителей, так и трейдеров.

С сентября портал начинает сбор информации о том, какую продукцию поставляет та или иная компания и, что самое важное, в какой отрасли она применяется: электроэнергетика, транспорт, телекоммуникация, судостроение, строительство жилых и муниципальных объектов, нефтегазовая отрасль, машиностроение, атомная или оборонно-промышленный комплекс.

Данный рубрикатор откроет целый ряд возможностей для специалистов в области снабжения оборудованием и материалами, упростит поиск нужного поставщика и производителя. Для самих участников рынка – это эффективная возможность презентовать компанию на рынке, показать преимущества.

Рубрикатор поставщиков по отраслям – это эффективный инструмент и самый современный справочник по кабелю и проводу в России. Зарегистрированные пользователи могут проставить галочки в описании компании личного кабинета на RusCable.Ru. Указание новых данных влияет на рейтинг доверия портала к компании (RTL). Чем больше данных о компании, тем он выше.

Рейтинг RTL отображается в каждой новости компании и в карточке компании в каталоге.

Для всех компаний рынка новая услуга предоставляется бесплатно.

Мы сделали простую и понятную видеоинструкцию о том, как это сделать. Заполните данные об отраслях поставок и сделайте кабельную отрасль лучше вместе с RusCable.Ru!



