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Производство

Портфельная компания РОСНАНО "Плакарт" освоила производство стабилизаторов бурильной колонны со сверхпрочными лопастями

Портфельная компания РОСНАНО Плакарт освоила производство стабилизаторов бурильной колонны со сверхпрочными лопастями

20 сентября 2019, 13:20
Рубрика: Производство
Метки: РОСНАНО
Отрасль: Машиностроение 

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Специалисты АО «Плакарт» разработали технологию производства стабилизаторов бурильных колонн из немагнитной аустенитной нержавеющей стали со сверхпрочным покрытием лопастей Плакарт-0.34 (HF 7000, лазерная наплавка) и с упрочнением фаски композиционным прутком (70% WC). Стабилизаторы отправлены на промысловые испытания, и в случае успешного прохождения испытаний их производство станет серийным. Данное решение позволит импортозаместить аналогичные детали американского и канадского производства.

Стабилизаторы являются неотъемлемой частью большинства компоновок низа бурильной колонны (КНБК) в направленном бурении. У большинства стабилизаторов правая винтообразная конфигурация вращения лопастей. Лопасти стабилизаторов, являющиеся основными рабочими элементами, покрыты различными твердосплавными материалами. Они используются для калибровки стенок ствола нефтяной или газовой скважины и осуществляют связь между каротажными приборами и роторно-управляемой системой.

Стабилизаторы предназначены для центрирования бурового инструмента и калибрования ствола скважин в процессе бурения нефтяных и газовых скважин различного назначения в породах с различными механическими свойствами — от мягких, твердых до крепких.

Стабилизаторы применяются для:

  • ликвидации желобов и искривлений ствола,
  • контроля отклонения ствола,
  • уменьшения риска дифференциального прихвата.

«Плакарт» разработал более эффективную альтернативу традиционного упрочнения зубками и пайкой твердосплавных пластин — технологию нанесения лазерной наплавкой более высокого по потребительским свойствам износостойкого покрытия. Аналогичные технологии используются всеми ведущими мировыми компаниями-производителями данного оборудования.

Преимущества использования стабилизаторов от «Плакарт»:

  • импортозамещение, ремонтопригодность;
  • сокращение сроков доставки деталей от изготовителя до эксплуатанта;
  • снижение затрат на покупку нового дорогостоящего оборудования;
  • оснащение буровых бригад стабилизаторами нужного диаметра в короткие сроки.

АО «Плакарт» — портфельная компания АО «РОСНАНО», созданная в 2010 году для реализации проекта создания сети инновационных центров производства нанопокрытий методами газотермического напыления и наплавки. Будучи лидером рынка газотермического напыления России и СНГ, АО «Плакарт» выполняет работы как в собственных цехах, расположенных в Московской области, Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, так и на месте монтажа и эксплуатации оборудования — по всей территории России и СНГ.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: РОСНАНО

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