Портфельная компания РОСНАНО "Плакарт" освоила производство стабилизаторов бурильной колонны со сверхпрочными лопастями

Специалисты АО «Плакарт» разработали технологию производства стабилизаторов бурильных колонн из немагнитной аустенитной нержавеющей стали со сверхпрочным покрытием лопастей Плакарт-0.34 (HF 7000, лазерная наплавка) и с упрочнением фаски композиционным прутком (70% WC). Стабилизаторы отправлены на промысловые испытания, и в случае успешного прохождения испытаний их производство станет серийным. Данное решение позволит импортозаместить аналогичные детали американского и канадского производства.

Стабилизаторы являются неотъемлемой частью большинства компоновок низа бурильной колонны (КНБК) в направленном бурении. У большинства стабилизаторов правая винтообразная конфигурация вращения лопастей. Лопасти стабилизаторов, являющиеся основными рабочими элементами, покрыты различными твердосплавными материалами. Они используются для калибровки стенок ствола нефтяной или газовой скважины и осуществляют связь между каротажными приборами и роторно-управляемой системой.

Стабилизаторы предназначены для центрирования бурового инструмента и калибрования ствола скважин в процессе бурения нефтяных и газовых скважин различного назначения в породах с различными механическими свойствами — от мягких, твердых до крепких.

Стабилизаторы применяются для:

ликвидации желобов и искривлений ствола,

контроля отклонения ствола,

уменьшения риска дифференциального прихвата.

«Плакарт» разработал более эффективную альтернативу традиционного упрочнения зубками и пайкой твердосплавных пластин — технологию нанесения лазерной наплавкой более высокого по потребительским свойствам износостойкого покрытия. Аналогичные технологии используются всеми ведущими мировыми компаниями-производителями данного оборудования.

Преимущества использования стабилизаторов от «Плакарт»:

импортозамещение, ремонтопригодность;

сокращение сроков доставки деталей от изготовителя до эксплуатанта;

снижение затрат на покупку нового дорогостоящего оборудования;

оснащение буровых бригад стабилизаторами нужного диаметра в короткие сроки.

АО «Плакарт» — портфельная компания АО «РОСНАНО», созданная в 2010 году для реализации проекта создания сети инновационных центров производства нанопокрытий методами газотермического напыления и наплавки. Будучи лидером рынка газотермического напыления России и СНГ, АО «Плакарт» выполняет работы как в собственных цехах, расположенных в Московской области, Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, так и на месте монтажа и эксплуатации оборудования — по всей территории России и СНГ.