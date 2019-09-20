Президент России Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании "Россети" до 2030 года

В рамках рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ижевск генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.

В данном субъекте всего за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надёжность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе «Россетей» уже принесла ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона.

Как отметил в докладе Павел Ливинский, за счёт объединения активов в 2018 - 2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%.

«Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются, по сути, в два раза, а время для новых технологических подключений – в 1,5 раза, с 90 до 60 дней», - подчеркнул глава «Россетей».

Отдельно Павел Ливинский рассказал о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, открытого накануне.

Павел Ливинский также доложил о пилотном проекте интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, реализованном в Ижевске.

«Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей», - отметил Павел Ливинский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул эффективность сотрудничества с компанией «Россети».

«На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 млрд рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция объектов социальной сферы. Столица Удмуртии стала «светлее» за счет интеграции дорожно-уличного освещения. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта «Большой ремонт». Ближайшие планы: ремонт в 251 школе республики, в 253 детских садах, в 217 медицинских объектах, в 54 домах культуры, в 6 объектах социальной сферы, в 7 спортивных объектах, 5 библиотеках, 3 ветеринарных учреждениях, кроме того будут вложения средств по ряду направлений. Отмечу, что в Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа «Россетей» позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.