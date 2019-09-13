Уникальный кабель для металлургов

«Камский кабель» осуществил поставку уникального гибкого кабеля для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Пермский кабельный завод более 15 лет сотрудничает с одним из крупнейших мировых производителей стали, лидером среди предприятий черной металлургии России. Год назад «Камский кабель» был удостоен звания «Лучший поставщик ПАО «ММК» в номинации «Кабельная продукция».

Металлургам на практике известны качество продукции нашей компании, ее инновационная и научно-техническая составляющая, соблюдение договорных сроков и объемов поставок, клиентоориентированность, а также профессионализм персонала. Поэтому, когда встал вопрос о необходимости замены импортного кабеля для питания крупногабаритного подвижного оборудования в сталеплавильном цехе ПАО «ММК», выбор был сделан в пользу «Камского кабеля».

В ходе визита на производственную площадку ПАО «ММК» представители ООО «Камский кабель» провели рабочую встречу с энергетиками сталеплавильного цеха, обсудили необходимую конструкцию гибкого кабеля и непосредственно в цехе у работающего оборудования оценили условия эксплуатации. Подвижное оборудование по рельсам перевозит сталеплавильный ковш с расплавленным металлом. Питающий кабель, в свою очередь, работает при постоянной растягивающей нагрузке и в условиях высоких температур окружающей среды. Температура плавления стали достигает 1500о С. На российском рынке кабель с нужной конструкцией и характеристиками до недавнего времени не производился. «Камский кабель» первым освоил его выпуск, уложившись в самые короткие сроки. План-график поставки кабеля был исполнен в необходимые для клиента сроки. В настоящее время на ПАО «ММК» ведется его монтаж.

Коллектив предприятия в очередной раз доказал готовность выполнять уникальные заказы. Полученный опыт позволит предлагать потребителям новую марку кабеля, не уступающего зарубежным аналогам.