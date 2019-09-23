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Модернизация

48 населенных пунктов Волгоградской области будут охвачены "умной сетью" до конца 2019 года

48 населенных пунктов Волгоградской области будут охвачены умной сетью до конца 2019 года

23 сентября 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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На энергообъектах Петроввальского РЭС ПО «Камышинские электрические сети» волгоградского филиала «Россети Юг» началась установка очередной партии ключевых элементов системы «Smart Grid» (умные сети) - вакуумных реклоузеров (специальных автоматических выключателей). Полностью проект по переоснащению Петроввальского РЭС цифровым оборудованием будет завершен к концу года.

К концу текущего года Петроввальский РЭС будет полностью оснащен новым оборудованием и станет первым «цифровым» районом электрических сетей в компании «Россети Юг». Система «Smart Grid» охватит «умной сетью» 48 населенных пунктов, 26 производственных и социально-значимых объектов Камышинского района области, где это особенно актуально. Район подвержен в осенне-зимний период сильным ветрам и гололедообразованию, из-за налипания мокрого снега многократно увеличивается вес проводов, и при сильных порывах ветра это приводит к обрывам и отключениям на линии электропередачи.

Компактные реклоузеры устанавливаются на опоры воздушных линий 6-10 кВ, не нуждаются в техническом обслуживании и полностью автономны. Каждый из них по GSM каналу связан с программно-техническим комплексом «Smart Grid», установленном на диспетчерском пункте. В случае технологического нарушения электронная система за десятые доли секунды локализует поврежденный участок, автоматически переключит потребителей на другую ЛЭП, а диспетчеру сообщит об аварии. Сегодня на 16 воздушных линиях Петроввальского РЭС уже работают 18 реклоузеров и 10 цифровых индикаторов регистрации повреждений, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей. Цифровизация электрических сетей повысит надежность энергоснабжения потребителей, снизит время ликвидации аварий, оптимизирует затраты на эксплуатацию электросетевого хозяйства.

Компания: Россети Юг

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