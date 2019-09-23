Медь VS алюминий: на рынке кабелей обострилась конкуренция

На рынке производства силовых кабелей и проводов в России ужесточается конкуренция. За два года объемы изготовления кабелей, силовых проводов и шнуров выросли на 35%–40%.

Минэнерго РФ приказом от 16 октября 2017 разрешило монтировать в жилых и общественных зданиях провода с жилами, содержащими алюминий. Решение до сих пор вызывает споры в профессиональной среде из-за возможных рисков при использовании алюминийсодержащей продукции.



По данным Росстата РФ, за январь–май 2019 года было произведено 647 тыс. км силовых кабелей для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ (в январе–мае 2017 года — 418 тыс. км), проводов и шнуров силовых — 595 тыс. км (в январе–мае 2017 года — 360 тыс. км).

«Увеличение объемов производства позволяет говорить, что спрос в целом на различную силовую кабельную продукцию вырос. Это объясняется не только изменением конъюнктуры, но и тем, что увеличился объем ее производства с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов», — поясняет динамику ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

БЕЗопасный металл

В 2003 году то же Минэнерго РФ запретило монтировать алюминиевую проводку из-за ее высокой пожарной опасности. Сейчас запрет сняли, правда, речь идет не об алюминии в чистом виде, а о сплаве, в котором также содержится 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.



Сплавы с данными параметрами под марками 8030 и 8176 производит UC Rusal на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах.



По словам заместителя технического директора «Холдинга Кабельный Альянс» Андрея Боева, алюминий не выдерживает конкуренции с медью в плане стойкости к токам перегрузки.

«Это очень пластичный металл. Со временем он начинает растекаться, и необходимо постоянно подтягивать контакт, которым токопроводящие жилы скрепляются между собой или с каким-либо устройством. При ослабленном контакте риск возникновения пожара очень велик. Температура плавления у алюминиевого сплава осталась та же, что и у алюминия — меньше 700 °С, то есть испытание огнем алюминиевые жилы не пройдут. Также у алюминия крайне невысокая коррозийная стойкость, и во влажной среде срок его службы значительно уменьшается. И он не прощает ошибок, которые может допустить монтажник», — поясняет Андрей Боев.

В РУСАЛе парируют, что современная алюминиевая проводка обладает негорючей и нетоксичной изоляцией, которая гарантирует ее безопасность.

«В новых алюминиевых сплавах с изменением кристаллической решетки и добавлением железа и других легирующих элементов была достигнута повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами. Эксплуатационные характеристики провода полностью соответствуют традиционно применяемым аналогам, но имеют ряд существенных преимуществ — они дешевле и легче почти в два раза, а также защищены от контрафакта, т. к. уменьшать диаметр кабеля экономически нецелесообразно. Срок службы кабелей из алюминиевых сплавов составляет 30 лет, такой же, как и у медных», — рассказывает директор РУСАЛа по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ Юрий Шивилов.

В Алюминиевой ассоциации делают упор на то, что алюминиевые сплавы перед разрешением к использованию прошли множественные проверки.

«К работе над разработкой новых кабелей с алюминиевыми сплавами были привлечены ведущие НИИ: ВНИИКП, ВНИИ пожарной обороны МЧС России, Росэлектромонтаж, ведущие технические комитеты в данных областях, крупнейшие отечественные производители кабелей. Результаты работ проверялись и контролировались в Аппарате Правительства РФ, Совете Безопасности РФ, Минпромторге, Ростехнадзоре, Росстандарте. Были доказаны преимущества алюминиевых сплавов и их полная безопасность применения в проводке», — заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

Между тем участники кабельного рынка опасаются, что решение Минпромторга будет иметь непредвиденные последствия.

«Отличить по внешнему виду инновационный сплав от обычного алюминия потребитель не сможет. Поэтому есть большая опасность того, что под видом проводки с алюминиевым сплавом в наших квартирах будут монтировать традиционный алюминиевый кабель», — считает заместитель технического директора «Холдинга Кабельный Альянс» Андрей Боев.

Перспективы алюминиевого сплава

Алюминиевые кабели, по словам экспертов, при одинаковой проводимости с медными «явно предпочтительнее по цене». Но пока снижения по потреблению меди не зафиксировано.

«Напротив, по нашим оценкам, потребление меди в РФ в 2018 году выросло до 290 тыс. тонн (+5 тыс. тонн к уровню прошлого года)», — рассказывает директор группы корпоративных рейтингов ACRA Максим Худалов.

В дальнейшем, по прогнозам экспертов, продолжится рост потребления меди. Также увеличится потребление алюминия в России — до 1–1,3 млн тонн в 2020–2023 годах, по данным ACRA.



По мнению представителей производства кабелей, сейчас идет активная фаза внедрения продукции с жилами из алюминиевых сплавов на рынок.

«Пик, на мой взгляд, придется на середину — конец 2020 года. В свободной продаже в строительных магазинах они появятся, скорее всего, в 2021 году. Связано это с необходимостью подготовить покупателей», — говорит гендиректор «Рускабеля» Павел Моряков.

Конкуренция между токопроводящими жилами из разных металлов пойдет на пользу покупателю, так как он сможет выбирать из большей номенклатуры, считает Дмитрий Баранов. Это, в свою очередь, положительно скажется на отрасли. Производители для сохранения своей доли рынка будут разрабатывать новые виды кабельно-проводной продукции: с «лучшей работоспособностью, долговечностью, огнестойкостью, минимальным уровнем вреда».

«Вероятней всего, конкуренция развернется в создании наилучшей изоляции (оплетки). Применение новых материалов может позволить создать новые кабели и провода с увеличенным рабочим ресурсом, причем их стоимость может быть относительно невысокой. Не стоит забывать, что кабельно-проводная продукция применяется не только при новом строительстве, но и при проведении ремонтно-строительных работ, а это значит, что рынок ее сбыта практически неограниченный», — резюмирует Дмитрий Баранов.

Андрей Боев рассказывает, что практически все комплектующие и фурнитура на рынке приспособлены под медные провода. А при замене уже существующего провода на алюминиевый сплав необходимо менять и марку соединителей, и марку розеток.



Кроме того, кабель из алюминиевого сплава при одинаковой с медным кабелем нагрузке имеет увеличенное сечение. Соответственно, его диаметр больше. «Как это будет соотноситься с размерами уже спроектированных и построенных шахт и стояков в жилых домах, пока непонятно», — комментирует эксперт.



В мире алюминиевые сплавы в проводке жилых зданий применяются уже десятки лет, говорит Валентин Трищенко. Он поясняет, что в США, Европе и Китае доля проводки из алюминиевых сплавов на рынке составляет порядка 30%.

«Опыт Соединенных Штатов Америки, где такие сплавы производят уже около двадцати лет, показывает, что массового спроса на них нет. То есть вытеснить медь алюминиевому сплаву не удалось», — говорит Андрей Боев.

РБК