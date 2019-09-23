НИК D1 принял участие в работе Х Юбилейной Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи 2019"

С 16 по 20 сентября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» прошла Х Юбилейная Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи 2019».

Уже десять лет конференция собирает талантливую молодежь со всех уголков России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. Традиционно конференция посвящена наиболее актуальным вопросам электроэнергетики и стала площадкой для привлечения молодых работников, студентов и аспирантов к научно- исследовательской деятельности, обсуждения ими результатов новейших научных исследований и практических достижений в области электроэнергетики, развития и укрепления связей между вузами и энергокомпаниями.

Конференция организована при поддержке: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), ПАО «ФСК ЕЭС», Благотворительный Фонд «Надежная смена».

В Конференции в секционных и стендовых докладах приняли участие 300 молодых специалистов из 20 энергокомпаний России, студенты, аспиранты и молодые ученые 25 российских и зарубежных вузов.

Представители НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие в работе конференции в качестве экспертов Cекции №2 научное направление - Режимы работы и оборудование электрических сетей и систем. Модератором Секции выступил координатор НИК D1, заместитель директора по качеству завода «Изолятор» Владимир Устинов.

В ходе работы Секции были заслушаны 22 доклада:16 секционных и 6 стендовых.

Членами экспертной комиссии названы лучшие доклады в номинациях:

лучший доклад (отмечен призом от компании «Изолятор»);

лучший стендовый доклад (студент), лучший стендовый доклад (молодой специалист);

лучшие секционный доклад (студент), лучшие секционный доклад (молодой специалист);

лучший доклад за наиболее сложное и трудоемкое решение научной проблемы.

В рамках Круглого стола с участием энергетических компаний и студентов Владимир Устинов выступили с презентацией о деятельности Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Все заслушанные доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции.