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Встречи

Павел Сорокин провел встречу сопредседателей межправкомисии России и Республики Конго

Павел Сорокин провел встречу сопредседателей межправкомисии России и Республики Конго

23 сентября 2019, 13:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КОНГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Конго

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и Министр обустройства территории и капитального строительства Республики Конго Жан-Жак Буйя провели встречу сопредседателей Межправительственной Российско-Конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле России и Республики Конго. 

В ходе встречи стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам 4-го заседания Комиссии и подготовку 5-го заседания Комиссии, запланированного на декабрь 2019 года в Москве. В частности, стороны коснулись вопросов сотрудничества в области энергетики, в том числе участие российских нефтяных компаний в освоении конголезских месторождений. По итогам мероприятия также было подписано Совместное заявление.

Компания: Министерство энергетики РФ

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