"Россети Юг" обезопасила участок федеральной трассы, подключив систему освещения

Калмыцкий филиал «Россети Юг» подключил к своим сетям системы уличного освещения участка федеральной трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», проходящей через районный центр Приютное Республики Калмыкия.

На участке протяженностью 3,7 км специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» выполнили технологическое присоединение 118 опор со светильниками к сети. Объем присоединенной мощности составил 28,5 кВт. По словам заместителя главы районной администрации Приютненского районного муниципального образования Алексея Лахнова, раньше с наступлением темноты главная улица превращалась в самый опасный участок. Теперь, когда и трасса, и пешеходные переходы освещены, дорожное движение в поселке, где проживают более 6 тыс. человек, стало намного безопаснее.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в октябре этого года планируется обеспечить освещением ещё один участок той же трассы, проходящий через поселок Ульдючины, где в темное время суток так же опасно пользоваться пешеходными переходами. Протяженность линии освещения на этом участке составит 1,9 км (65 опор со светильниками).

Всего с начала года калмыцкий филиал «Россети Юг» исполнил обязательства по 316 договорам на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 3,5 МВт мощности. За этот период специалисты филиала заключили 420 договоров технологического присоединения на предоставление 303,7 МВт мощности.