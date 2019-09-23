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За рубежом

Siemens исследует возможности применения цифровых решений для хранения энергии в Китае

Siemens исследует возможности применения цифровых решений для хранения энергии в Китае

23 сентября 2019, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, Siemens
Отрасль: Электротехника 

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Дочерняя компания Siemens Digital Industries Software откроет исследовательский центр для изучения возможностей применения цифровых решений для аккумуляторных батарей в Китае, сообщило издание PV Magazine.

В рамках проекта Siemens будет тесно сотрудничать с исследовательским центром Китайской академии наук TIES, занимающимся вопросами совершенствования технологий хранения энергии.

Партнеры создадут Центр передовых технологических инноваций в области аккумуляторных батарей площадью 51 тыс. кв. м, причем финансирование составит более 500 млн юаней ($70 млн). Технические возможности нового центра позволят проектировать аккумуляторы, осуществлять их тестирование и анализ ключевых характеристик, а также проводить пилотные проверки и инженерное моделирование.

Предполагается, что участники проекта также будут предоставлять консультационные услуги предприятиям в Китае и за рубежом по вопросам цифрового моделирования и разработки аккумуляторов.

Компания: ТАСС

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