Технологию производства работ под напряжением 10 кВ развивают в филиале ОАО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети

В рамках развития метода работ под напряжением, проводимых Чистопольскими электрическими сетями с 2009 года, в Аксубаевском районе РТ (поселок Новая Александровка) была впервые проведена замена корпуса мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) под напряжением 10 кВ.

Новым витком развития РПН в этом году стали активизация и расширение видов работ, проводимых на напряжении 10 кВ. (Напомним, что под напряжением 0,4 кВ сейчас в компании выполняется 87 процентов всех работ). Для этих целей в каждом филиале обучены бригады РПН, закуплена автогидроподъемники и бурильно-крановые установки с изолированным звеном и специальные средства защиты. Далее бригады, прошедшие курс обучения в В ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» (г. Заинск), приступили к широкому освоению технологии на электроустановках компании.

Например, недавно специалисты ЧЭС провели замену корпуса мачтовой трансформаторной подстанции под напряжением 10 кВ. Пилотный проект был реализован впервые в России на территории, входящей в зону ответственности Аксубаевского РЭС - специалисты этого подразделения являются авторами и разработчиками технологии.

Около года назад был разработан проект производства работ в соответствии со стандартами безопасности и охраны труда. Свое практическое воплощение он обрел после появления в эксплуатации спецтехники и СИЗ, позволяющих проводить работы на напряжении 10 кВ. В рамках реализации данной работы персоналом Аксубаевского РЭС разработан проект производства работ с учетом 5 условий параллельной работы трансформаторов и изготовлена сервисная КТП сельского типа, со встроенным выключателем нагрузки.

«Сначала мы «обкатали» замену МТП на полигоне в РЭС, детально рассмотрели различные способы проведения работ. Вникли в тонкости и выявили оптимальные инженерные решения, - рассказал мастер Аксубаевского РЭС Дмитрий Матюшкин, - в целом замена МТП под напряжением по продолжительности - не длительнее традиционного технологического процесса».

Обновление оборудования в д. Новая Александровка Аксубаевского района заняло не более четырех часов, но в отличии от классического метода работы электроснабжение жителей поселка не прекращалось. Клиентоориентированный подход и стремление соответствовать возросшим ожиданиям потребителей – то, чем объясняется широкое тиражирование разработок филиалов по всей компании.

«Этот принцип работ – замена элементов в действующих электроустановках и перевод напряжения на временно установленное для этого оборудование может быть применен и при других видах работ, проводимых в рамках эксплуатации объектов распределительных сетей, - комментирует особенности процесса начальник Аксубаевского РЭС Марат Сруртдинов, добавляя, что самым главным достижением развития РПН в компании является психологическая готовность персонала работать на включенных электроустановках.

Экспериментальная работа позволила оценить возможности, выявить недостатки применяемых инструментов и приспособлений, которые будут учтены при совершенствовании процесса производства работ по замене корпуса КТП под напряжением (6)10 кВ, с целью дальнейшего его тиражирования.

Кстати, аналогичная работа только по замене ТП киоскового типа была проведена и в Буинских электрических сетях.

Стоит отметить, что Чистопольские электрические сети – филиал, с которого в 2009 году началось возрождение производства работ под напряжением в компании.

«Наши сотрудники и сейчас стремятся удерживать лидирующие позиции в этом направлении, - рассказывает начальник Службы распределительных сетей Рушан Давлетшин, - отрадно отметить, что у нашей команды единомышленников впереди еще много идей для воплощения в жизнь и на предприятии уделяется большое внимание разработкам, позволяющим совершенствовать производственные процессы, в том числе и выполняемые методом РПН».

Подтверждением этих слов явилась проведенная в тот же день демонстрация совместных разработок сотрудников службы распределительных сетей, службы изоляции и защиты от перенапряжения и службы механизации и автотранспорта ЧЭС, организованная для представителей управления и филиалов компании. В ходе выездного совещания коллеги смогли обменяться мнением по поводу увиденных «вживую» стендов для испытания средств защиты и приспособлений РПН, дать рекомендации, демонстрируя в свою очередь заинтересованность в оснащении испытательных лабораторий своих филиалов подобными стендами.

Как отметил начальник отдела развития работ под напряжением ОАО «Сетевая компания» Айнур Абдуллазянов, работа под напряжением до 10 кВ – освоенный и постоянно совершенствующийся метод работ: «По инициативе компании в Министерство труда РФ направлены необходимые дополнения в Правила охраны труда, которые мы надеемся будут утверждены на территории Российской Федерации в этом году».

По прогнозам специалистов компании, доля работ, выполняемых методом РПН в общем количестве работ на электроустановках, будет расти с каждым годом.