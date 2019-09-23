Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" представила новые продукты на форуме "Технопром-2019" в Новосибирске

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и ее предприятия приняли участие в Международном форуме технологического развития «Технопром-2019», завершившемся 20 сентября в Новосибирске.

На объединенном выставочном стенде компании были представлены продукты и технологические разработки по новым перспективным направлениям бизнеса в неядерной сфере. Особый акцент был сделан на оборудовании нового технологического уклада - аддитивном производстве (3D-печать) и системах накопления энергии. Посетителям выставки были продемонстрированы напечатанные на 3D-принтере лицевые импланты и элементы газотурбинного двигателя (камера сгорания и воздуховод), а также макеты внутризаводского электротранспорта с накопителями энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, в рамках экспозиции была представлена литиевая продукция производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК», фабрикационное предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

В ходе мероприятия стенд компании посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и другие официальные лица.

В рамках Форума исполнительный директор ООО «РусАТ» (отраслевой интегратор по направлению «Аддитивные технологии») Евгений Григорьев выступил на пленарной сессии «Инновации в медицине: современные этапы становления и развития». В своем докладе он рассказал о возможностях применения в медицине 3D-принтеров, разработанных в Росатоме. Он упомянул печать различных тазобедренных, лицевых и позвоночных имплантов, а также пластин для хирургических операций в ортопедии. Как отметил Е. Григорьев, в основе конкурентного предложения ООО «РусАТ» лежит разработка собственного программного обеспечения, которое позволит создавать и производить уникальные изделия с учетом индивидуальных особенностей пациента.

«В настоящее время мы отрабатываем технологию изготовления имплантов. Образцы уже прошли предклинические испытания на различных животных. В 2020 году планируется провести все необходимые клинические испытания и получить сертификаты, чтобы с 2021 года перейти к серийному производству готовой продукции», - отметил он.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ». www.tvel.ru

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») - специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). www.rusatom-additive.ru