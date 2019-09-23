Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 358 км распредсетей

С начала года специалисты Усть-Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») выполнили капитальный ремонт опор в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Ремонтный бюджет филиала, направленный на подготовку распределительной сети 0,4/10 кВ и трансформаторные подстанции, составил более 76 млн. рублей.

Чтобы обеспечить стабильную работу распределительных сетей энергетики компании провели ремонт около 60 ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, суммарной протяженностью 358 километров. При реализации работ была осуществлена замена порядка 380 опор, более 600 изоляторов и отремонтировали 134 трансформаторных подстанций.

Новые линии электропередачи и уже существующие линии энергетики реконструируют с применением надежного провода СИП, что поможет свести к минимуму повреждения при действии неблагоприятных погодных явлений, исключает возможность коротких замыканий, вызванных схлестыванием проводов.