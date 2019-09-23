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Модернизация

Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 358 км распредсетей

Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 358 км распредсетей

23 сентября 2019, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала года специалисты Усть-Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») выполнили капитальный ремонт опор в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Ремонтный бюджет филиала, направленный на подготовку распределительной сети 0,4/10 кВ и трансформаторные подстанции, составил более 76 млн. рублей.

Чтобы обеспечить стабильную работу распределительных сетей энергетики компании провели ремонт около 60 ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, суммарной протяженностью 358 километров. При реализации работ была осуществлена замена порядка 380 опор, более 600 изоляторов и отремонтировали 134 трансформаторных подстанций.

Новые линии электропередачи и уже существующие линии энергетики реконструируют с применением надежного провода СИП, что поможет свести к минимуму повреждения при действии неблагоприятных погодных явлений, исключает возможность коротких замыканий, вызванных схлестыванием проводов.

– Главная наша задача – обеспечить бесперебойной электроэнергией как крупные предприятия и важные социальные объекты, так и обычных бытовых потребителей в самых отдаленных населенных пунктах. Ремонтная программа филиала в три раза превышает объемы работ и затраты прошлого года, − подчеркнул директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Компания: Россети Кубань

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