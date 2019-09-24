Вперед, в будущее
24 сентября 2019, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, РЭН-2019
Отрасль: Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели, которая состоится в Москве с 2 по 5 октября.
Глава Минэнерго России выступит в рамках следующих мероприятий деловой программы Форума:
Также в мероприятиях деловой программы РЭН примут участие заместители Министра Анастасия Бондаренко, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский и руководители департаментов Минэнерго России.