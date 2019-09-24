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Мероприятия

Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели

Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели

24 сентября 2019, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, РЭН-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели, которая состоится в Москве с 2 по 5 октября.

Глава Минэнерго России выступит в рамках следующих мероприятий деловой программы Форума:

  • 2 октября – пленарные сессии «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли», «Глобальная энергетика — новые альянсы», а также церемония вручения премии пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»;
  • 3 октября - пленарная сессия «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире», вручение премии «Глобальная энергия», XXI Министерская встреча ФСЭГ;
  • 4 октября - пленарная сессия «Интеллектуальная инфраструктура как фактор глобальной конкурентоспособности городов»;
  • 5 октября (Молодежный день РЭН) – встреча с молодежью в формате «Диалог на равных».  

Также в мероприятиях деловой программы РЭН примут участие заместители Министра Анастасия Бондаренко, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский и руководители департаментов Минэнерго России. 

Компания: Министерство энергетики РФ

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