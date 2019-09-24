Андрей Черезов провел совещание по подготовке ЦФО к отопительному сезону 2019-2020 годов

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Центрального федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов. В мероприятии приняли участие представители Ростехнадзора и Минстроя России, представители штабов по обеспечению безопасности и субъектов электроэнергетики округа.

По словам Андрея Черезова, Центральный федеральный округ активно развивается, в регионе реализуются крупные промышленные и топливно-энергетические проекты.

«В 2019 году на территории ЦФО в целях повышения надежности объединенной энергосистемы введен ряд электросетевых объектов, наиболее значимые из них: ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2, ВЛ 220 кВ Донская – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка. Также введен и ряд генерирующих объектов: Введен в эксплуатацию энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС и парогазовая установка Алексинской ТЭЦ. До конца текущего года ожидается запуск еще ряда объектов генерации и сетевого хозяйства», - добавил заместитель Министра.

Андрей Черезов отметил, что в предстоящий ОЗП в ЦФО прогнозируется рост максимального потребления мощности - на 3,2%, потребление электроэнергии - на 2,9%, а выработки электроэнергии электростанциями - на 4,5 %.

«Что касается общих показателей аварийности, то следует отметить, что снижение аварийности по генерирующим компаниям за 8 месяцев 2019 года составило 3 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, снижение по электросетевым объектам составило 15%», - подчеркнул заместитель Министра.

В рамках рабочего визита Андрей Черезов осмотрел Воронежскую ТЭЦ-1. Заместитель Министра отметил, что основное и вспомогательное оборудование станции выработало свой срок службы, однако, учитывая большой объем тепловой нагрузки и социальную значимость, вывести из эксплуатации объект не представляется возможным.

«Единственным рабочим вариантом решения данного вопроса может стать завершение строительства и ввод в эксплуатацию парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1 мощностью 223 МВт. Такая модификация повысит конкурентоспособность ТЭЦ в условиях рыночной экономики и позволит снизить удельные расходы на выработку электроэнергии до уровня 230 г/кВтч с 380 г/кВтч», - добавил заместитель Министра.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.

«Ввод в эксплуатацию ПГУ позволит вывести из эксплуатации не эффективное оборудование существующей части, при этом мощность ПГУ позволит сохранить всех потребителей тепловой энергии, снизить затраты по существующей части и сделать в целом Воронежскую ТЭЦ-1 положительно рентабельной электростанцией», - сказал заместитель Министра.

В завершение рабочей поездки Андрей Черезов встретился с Губернатором Воронежской области Александром Гусевым и обсудил перспективы развития энергетического комплекса области.