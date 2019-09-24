Денис Мантуров: экспортеры получат субсидию на транспортировку продукции

Правительство Российской Федерации утвердило изменения в Постановление №496 в целях снижения затрат на транспортировку продукции для предприятий промышленного сектора. Как рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров, общая сумма субсидий, выделенная на 2019 год Правительством, составит 14,2 млрд рублей. Производители высокотехнологичной продукции смогут компенсировать до 80% понесенных затрат при транспортировке своих товаров.

Заявки на компенсацию транспортных затрат компании могут подавать с 25 сентября по 25 октября. Получить субсидию смогут организации, в том числе реализующие свои корпоративные программы повышения конкурентоспособности на основе соответствующих соглашений, подписанных с Минпромторгом России. Компания сможет претендовать на единовременную субсидию в размере до 500 млн рублей, при этом компания автомобильной промышленности сможет получить субсидию в 550 млн рублей.

Для нас очень важно понимать, что производители работают в комфортных условиях в России и обеспечены необходимой поддержкой. Учитывая масштабы нашей страны и затраты на логистику, мы считаем, что данный механизм станет драйвером развития для многих отраслей промышленности. Традиционно мера государственной поддержки в форме компенсации затрат на транспортные расходы является самой востребованной

- заявил Министр.

По словам Дениса Мантурова, в 2018 году было заключено 392 соглашения, а в 2019 году уже 239.

Мы адаптируем механизм поддержки для наиболее полного охвата отечественных производителей высокотехнологичных решений. В рамках действовавшего механизма в 2019 году компании уже получили финансирование на сумму 5 млрд рублей. Мы также планируем направить дополнительные средства в объеме 9,2 млрд рублей в рамках нового механизма, чтобы удовлетворить их потребности. Производители получат возможность точнее и качественнее вести планирование своих поставок и устанавливать конкурентоспособные цены для покупателей

- отметил глава Минпромторга России.

Львиная доля затрат организаций приходится на логистику. Предусмотренная мера государственной поддержки значительно повышает конкурентоспособность нашей продукции, снижая логистическую нагрузку на российский бизнес при доставке своих товаров покупателям. Государственная транспортная субсидия крайне востребована. Мы прогнозируем большое количество заявок, и как следствие хорошую динамику поставок. Отмечу, что транспортная субсидия распространяется не только на перевозку товаров железнодорожным транспортом, но и автомобильным, а также водным транспортом

-прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра.

Подать заявку можно через сайт или по телефону: 8(495)580-53-52