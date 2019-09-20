Энергетики филиала "Чувашэнерго" завершают ремонтную кампанию

Завершаются основные работы по ремонту электросетевого оборудования на объектах филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго». В текущем году в филиале отремонтировано около 2 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 700 км ВЛ 35-110 кВ. В частности, заменены более 3 тыс. опор линий электропередачи, около 140 км электрических проводов, более 6,5 тыс. изоляторов, установлены более 1,5 тыс. шт. птицезащитных устройств, заменены порядка 25 км грозотроса, окрашены 400 тонн металлоконструкций опор 35-110 кВ. Помимо этого, энергетики отремонтировали 597 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, провели капитальный ремонт 34 подстанций 110/35/6-10 кВ.

В ходе нынешней ремонтной кампании проведена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади более 600 га. Для этого в каждом производственном отделении филиала «Чувашэнерго» была задействована современная мульчерная и бульдозерная техника, позволяющая работать на труднопроходимых заболоченных участках.

Выполнение работ в рамках запланированной ремонтной кампании является одним из важнейших этапов подготовки к осенне-зимнему периоду.