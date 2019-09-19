Итоги очного Совета директоров РусГидро

20 сентября 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2019 год с учетом результатов 1 полугодия, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 22,5 млрд рублей. Объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 8,9 млрд рублей. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 16,3 млрд рублей. В первом полугодии Обществом введено 30,5 МВт электрической мощности за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ.

Совет директоров утвердил скорректированный бизнес-план, скорректированную инвестиционную программу ПАО «РусГидро», скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2019 год.

Совет директоров утвердил скорректированный консолидированный бизнес-план Группы РусГидро, в том числе скорректированную консолидированную инвестиционную программу Группы на 2019 год.

Корректировка предполагает уточнение графиков реализации инвестиционных проектов по результатам актуализации проектной документации и фактического хода строительно-монтажных работ, а также оптимизации мероприятий технического перевооружения и реконструкции.