Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии обсудила основные направления сотрудничества до 2030 года

18–19 сентября в с. Бает Кыргызской Республики состоялось 35-е заседание Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК).

Участники рабочей встречи ознакомились с результатами мониторинга и анализа качества регулирования частоты и перетоков активной мощности при проведении натурных испытаний и аварийных отключениях в энергосистемах стран СНГ, Балтии и Грузии. С докладом по этому вопросу выступил руководитель рабочей группы КОТК «Противоаварийное управление», начальник службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Евгений Сацук. В ходе заседания он также представил доклад о внедряемой в ЕЭС России системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), обеспечивающей управление электроэнергетическим режимом с максимальным использованием пропускной способности сети в зависимости от текущих схемно-режимных условий. Темой еще одного его доклада стала разработка регламента обмена данными систем мониторинга переходных режимов (СМПР), которые используются для обеспечения функционирования противоаварийной и режимной автоматики.

Директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев выступил с докладом о предложениях по организации разработки карт-схем параллельно работающих энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии. Разработка карт-схем предусмотрена планом работы КОТК на 2019–2021 годы.

В общей сложности в рамках 35-го заседания комиссия рассмотрела одиннадцать вопросов. В их числе подготовка энергосистем общей синхронной зоны стран СНГ и Балтии к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, актуализация документов, регламентирующих технические требования к обеспечению параллельной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, развитие технологий накопления электрической энергии и их влияние на планирование электроэнергетических режимов и работу энергосистемы, а также актуализация состава КОТК и ее постоянных рабочих групп. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

По запросу Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Комиссия обсудила предложения в проект Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики на период до 2030 года и согласовала их для последующего направления в Исполнительный комитет.

В заседании КОТК приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационного диспетчерского центра энергосистем Центральной Азии «Энергия», Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ и АО «НТЦ ЕЭС».

Следующее, 36-е заседание КОТК решено провести в марте 2020 года. Место проведения будет определено дополнительно.

Справка

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии — рабочий орган, сформированный Электроэнергетическим Советом СНГ. Основные задачи комиссии состоят в согласовании принципов управления режимами совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, организации разработки технических документов, анализе оперативно-технологического управления, координации программ подготовки оперативного персонала и координации взаимодействия энергосистем стран СНГ и Балтии при подготовке и осуществлении совместной работы.

В состав КОТК входят представители энергокомпаний стран СНГ, осуществляющих эксплуатацию национальных электрических сетей и/или оперативно-диспетчерское управление энергосистемами, уполномоченные руководством указанных компаний. Членами КОТК являются полномочные представители Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызской Республики, Украины, а также Координационного диспетчерского центра энергосистем Центральной Азии «Энергия».

С 2004 года Председателем КОТК является Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев.