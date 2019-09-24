Компания Innogy представила обновленную проектную документацию на офшорную ВЭС Каскаси

Копания Innogy* представила обновленную проектную документацию строительства офшорной ВЭС Каскаси (Kaskasi), которая будет размещена в 33 км от побережья немецкого о. Гельголанд в Северном море.

Проект строительства ВЭС Каскаси в акватории, где средняя скорость ветра составляет 10,1 м/с, а глубина 18-25 м, был выигран Innogy на втором немецком аукционе ветровой генерации в 2018 г. Проект находится в том же кластере офшорной ветровой генерации, подключенной к электрической сети (HelWin2), что и принадлежащая Innogy ВЭС Nordsee Ost, которая работает уже несколько лет.

Изменения, внесенные в проект, предусматривают увеличение (по сравнению с первоначально планировавшимися) мощности ветровых турбин и ВЭС в целом (на 17 МВт). Так, Innogy планирует установить 38 турбин SGRE SG 8.0-167 номинальной мощностью 8,6 МВт с потенциалом повышения мощности до 9 МВт, что позволит довести суммарную мощность ВЭС до 342 МВт.

Диаметр ротора каждой турбины составит 167 м, а высота ступицы – 107,5 м. Innogy также планирует использовать для нескольких ветровых турбин инновационные технологии, такие как «Vibro & Self Expanding pile shoe», «slotted monopiles» и «collared monopiles».

В настоящее время Федеральным морским и гидрографическим агентством (Federal Maritime and Hydrographic Agency, BSH) запрошены обновленные проектная документация и оценка воздействия на окружающую среду, которые будут проверяться до 25 сентября. В настоящее время Innogy владеет 100% долей проекта, но рассматривает варианты относительно изменения будущей структуры собственности ВЭС. Финансовое закрытие проекта запланировано на весну 2020 г., изготовление оборудования ВЭС также начнется в 2020 г., а установка фундаментов -- с 1 квартала 2021 г. Ввести ВЭС Каскаси в эксплуатацию планируется в 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore

* Innogy (Инноги) — энергетическая компания со штаб-квартирой в городе Эссен, Германия, специализирующаяся сфере ВИЭ-энергетики.