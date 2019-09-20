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Наука

Корпус мощнейшего в мире исследовательского реактор МБИР успешно прошел комплекс испытаний

Корпус мощнейшего в мире исследовательского реактор МБИР успешно прошел комплекс испытаний

24 сентября 2019, 14:00
Рубрика: Наука
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Отрасль: Атомная промышленность 

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно провели комплекс испытаний на герметичность основного корпуса многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

Комплекс включал в себя гидравлические и вакуумные испытания реактора. Это один из ключевых этапов изготовления корпуса научного реактора.

При гидравлических испытаниях корпус реактора заполнили специальной водой объемом  80 тонн и создали давление в 14 атмосфер (примерно в семь раз больше чем давление воздуха в шинах легкового автомобиля).  В ходе вакуумных испытаний в корпусе реактора создали остаточное давление в 13 Па и выдерживали в течение 30 минут. Испытания подтвердили прочность основного металла и качество сварных швов.  В ближайшее время корпусу МБИР предстоит приварка специального кожуха, а затем он направится на финальный этап изготовления — контрольную сборку с ВКУ.

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) строящийся в Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР», станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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