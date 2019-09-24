Объявлен дополнительный конкурс на получение субсидии на разработку индустриальных цифровых платформ

Отрасли поставок кабеля в России
24 сентября 2019, 10:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Минпромторг России объявляет дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ. Правила предоставления субсидий вступили в силу 30 апреля 2019 г. (постановление Правительства Российской Федерации №529).
Конкурс проводится с целью стимулирования разработки конкурентоспособных на глобальных рынках отечественных цифровых технологий и платформенных решений, а также качественного преобразования производственных процессов на их основе.
К участию в отборе приглашаются российские организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий. Заявки на участие принимаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в период с 23 сентября по 16 октября 2019 года по адресам:
Контактные лица:
Подробнее ознакомиться с приказом о проведении конкурса и конкурсной документацией можно на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в разделе «Документы»: смотреть по ссылке.