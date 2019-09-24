 
Подписаться на новости
Цифровая революция

Объявлен дополнительный конкурс на получение субсидии на разработку индустриальных цифровых платформ

Объявлен дополнительный конкурс на получение субсидии на разработку индустриальных цифровых платформ

24 сентября 2019, 10:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

Обсудить на форуме

142 просмотра

Минпромторг России объявляет дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ. Правила предоставления субсидий вступили в силу 30 апреля 2019 г. (постановление Правительства Российской Федерации №529).

Конкурс проводится с целью стимулирования разработки конкурентоспособных на глобальных рынках отечественных цифровых технологий и платформенных решений, а также качественного преобразования производственных процессов на их основе.

К участию в отборе приглашаются российские организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий. Заявки на участие принимаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в период с 23 сентября по 16 октября 2019 года по адресам:

  • 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент цифровых технологий (экспедиция);
  • 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент цифровых технологий (почтовый адрес).

Контактные лица:

  • Кугоев Иван Александрович - kugoevia@minprom.gov.ru, тел.: 8 (495) 870-29-21 (доб. 211-62);
  • Семенов Константин Викторович - semenovkv@minprom.gov.ru; тел.: 8 (495) 870-29-21 (доб. 225-75).
  • Кузьменко Иван Юрьевич – kuzmenkoi@minprom.gov.ru; тел.: 8 (495) 870-29-21 (доб. 217-02).

Подробнее ознакомиться с приказом о проведении конкурса и конкурсной документацией можно на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в разделе «Документы»: смотреть по ссылке.

Компания: Минпромторг РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Росатом запустил в коммерческую эксплуатацию Центр обработки данных (ЦОД)
Интеллектуальная транспортная система в Башкирии заработает в 2020 году
Белгородэнерго приступило к QR-кодированию информации об энергооборудовании
В Удмуртской Республике стартовал проект цифровой модернизации городских диспетчерских пунктов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно