Первая выставка международного формата Light+Building с успехом прошла в Москве

10-13 сентября Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia впервые прошла в международном формате Light+Building.

Юбилейная выставка полностью оправдала свой девиз – «25 ярких лет»: 429 участников показали для 22 224 посетителей всё разнообразие декоративного и технического освещения. Площадка объединила в себе все технологии, необходимые для построения современных, комфортных и энергоэффективных объектов.

Наряду с традиционно обширной экспозицией освещения, на выставке были представлены технологии автоматизации зданий, решения для «умного дома» и «умного города», электротехника и системы безопасности.

«Эта выставка является очень хорошей возможностью для того, чтобы ознакомиться с последними новациями в области освещения. В первый раз я посетил эту выставку в 2011 году, и в этом году я обратил внимание на то, какой большой прогресс был достигнут за это время», – сказал Питер Блатнер, Президент Международной комиссии по освещению (CIE).

Большое внимание посетителей привлекла тренд-зона Smart Cube, где были продемонстрированы технологии автоматизации зданий не только для жилой, но и для коммерческой недвижимости: склада, школы и магазина (вторая часть была реализована при поддержке технологии AWADA от VARTON).

На выставке был представлен объединенный стенд «Сколково»: 10 резидентов технопарка продемонстрировали новейшие разработки для «умного города».

На выставке прошло 89 мероприятий для широкого круга профессионалов. 11 сентября на LED Forum обсудили: тренды и тенденции рынка систем освещения, будущее LED-технологий, умное освещение городов, музейное освещение и инновации в освещении ритейла. 12 сентября на Intersec Forum Russia рассмотрели перспективы развития умных городов в России, цифровые технологии в строительстве и вопросы автоматизации и безопасности офисных зданий и торговых центров. Партнером мероприятия выступила компания Günsan Elektrik.

Все дни выставки были открыты образовательные площадки Interlight Design Academy (Стратегический партнер – Garda Decor) и Электротехническая Академия (традиционный Стратегический партнер – IEK GROUP). Всего на площадках выступило более 80 спикеров.

«Мне очень понравилась аудитория: проектировщики, дизайнеры, архитекторы. У меня была возможность с каждым из них обсудить сложные ситуации, проекты и способы использования светодиодов», – сказал Паоло Дата Блин, креативный директор 997a, спикер Interlight Design Academy.

Генеральным партнером выставки выступила Международная светотехническая организация МСК «БЛ ГРУПП», стенды которой показали возможности взаимодействия светотехнического оборудования с цифровыми технологиями.

В 25-й юбилейной выставке приняли участие 429 компаний из 23 стран: Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Таиланда, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Японии, а также Китая, Тайваня и Гонконга.

«Изменения, которые происходят с выставкой, – это логичный шаг, потому что проект должен эволюционировать вместе с отраслью», – сказал Ойген Аллес, генеральный директор Мессе Франкфурт РУС.

Выставку посетили 22 224 специалиста.

В 2020 году выставка пройдет с 14 до 17 сентября в павильонах 1, 2, 8 ЦВК «Экспоцентр».

Официальные материалы:

https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/press.html

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