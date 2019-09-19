 
Подписаться на новости
Модернизация

"Россети Московский регион" обеспечивают мощностями предприятия торговли в ТиНАО

Россети Московский регион обеспечивают мощностями предприятия торговли в ТиНАО

24 сентября 2019, 11:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

186 просмотров

Компания «Россети Московский Регион» (ПАО «МОЭСК») в рамках технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям обеспечивает необходимыми мощностями объекты торговой деятельности.

В целях электроснабжения строящегося гипермаркета «Глобус» в поселение Сосенском Новомосковского административного округа компания готова предоставить 650 кВт необходимой мощности. Энергетики планируют провести мероприятия по реконструкции распределительной трансформаторной подстанции (РТП) - 10 кВ с установкой дополнительных ячеек.

В первой половине текущего года в ТиНАО уже получил мощности гипермаркет сети «Глобус», открывшийся в составе ТРЦ «Саларис». Для электроснабжения многофункционального комплекса, который впервые открылся в составе транспортно-пересадочного узла, энергетики выделили 12 МВт мощности.

Торговая сфера является важнейшей составляющей экономического развития Московского региона, поэтому для энергетиков важно обеспечить качественное и надежное электроснабжение.

Информацию о сроках и правилах подключения к электрическим сетям можно получить на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале «Светлая страна».

Компания: ПАО "МОЭСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Александр Новак, Махмуд-Али Калиматов и Павел Ливинский наметили пути развития отрасли в Ингушетии
Энергетики филиала
Энергетики
Россети Сибирь и власти Саяногорска обсудили взаимодействие по модернизации уличного освещения в городе
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно