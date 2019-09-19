"Россети Московский регион" обеспечивают мощностями предприятия торговли в ТиНАО

Компания «Россети Московский Регион» (ПАО «МОЭСК») в рамках технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям обеспечивает необходимыми мощностями объекты торговой деятельности.

В целях электроснабжения строящегося гипермаркета «Глобус» в поселение Сосенском Новомосковского административного округа компания готова предоставить 650 кВт необходимой мощности. Энергетики планируют провести мероприятия по реконструкции распределительной трансформаторной подстанции (РТП) - 10 кВ с установкой дополнительных ячеек.

В первой половине текущего года в ТиНАО уже получил мощности гипермаркет сети «Глобус», открывшийся в составе ТРЦ «Саларис». Для электроснабжения многофункционального комплекса, который впервые открылся в составе транспортно-пересадочного узла, энергетики выделили 12 МВт мощности.

Торговая сфера является важнейшей составляющей экономического развития Московского региона, поэтому для энергетиков важно обеспечить качественное и надежное электроснабжение.

Информацию о сроках и правилах подключения к электрическим сетям можно получить на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале «Светлая страна».