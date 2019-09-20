Россети Сибирь и власти Саяногорска обсудили взаимодействие по модернизации уличного освещения в городе

В администрации города Саяногорска Республики Хакасия состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам работы систем уличного освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности города. Глава Саяногорска Михаил Валов и директор Хакасского филиала Россети Сибирь Сергей Заворин обсудили возможные варианты сотрудничества.

Один из вопросов касался темы энергосервиса. Это особая форма договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Главная особенность энергосервисного контракта в том, что затраты возмещаются за счет достигнутой экономии средств, полученной после внедрения энергосберегающих технологий.

Необходимость замены старых газоразрядных ламп (ДРЛ) и натриевых газоразрядных ламп (ДНаТ) уличного освещения на современные светодиодные светильники требует проведения конкурса на заключение энергосервисных контрактов.

Переход на энергосбережение позволит муниципалитету существенно экономить на уличном освещении. Ожидается снижение потребления энергетических ресурсов как минимум вдвое. Это выгодно и муниципалитету и энергосервисной компании: первый экономит средства, вторая возвращает часть своих инвестиций. По окончании действия контракта все оборудование остается городу.