Системный оператор представил первые результаты пилотного проекта агрегаторов управления спросом на форуме "Технопром-2019" в Сибири

Начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов выступил с докладом об итогах первого отбора агрегаторов управления спросом розничных потребителей электроэнергии на проходившем 18–20 сентября в Новосибирске форуме-выставке технологического развития «Технопром-2019».

Свой доклад Максим Кулешов представил на заседании круглого стола «Управление спросом в электроэнергетике России: открывающиеся возможности», в котором приняли участие представители крупных розничных потребителей электроэнергии и энергосбытовых компаний как уже участвующих, так и планирующих свое участие в ценозависимом снижении потребления электрической энергии и оказании системных услуг по управлению спросом. Организаторами мероприятия выступили Инфраструктурный центр НТИ «Энерджинет» («Центр стратегических разработок «Северо-Запад»), Министерство образования Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет.

Максим Кулешов подробно рассказал о параметрах реализуемого Системным оператором в 2019–2020 гг. пилотного проекта по вовлечению розничных потребителей в управление спросом на электрическую энергию с участием агрегаторов управления спросом – специализированных организаций, координирующих способность группы потребителей изменять потребление и конвертирующих ее в товары и услуги на энергорынке. В рамках пилотного проекта опробуется участие розничных потребителей, находящихся под управлением агрегаторов, в ценозависимом снижении потребления. С 2017 года этот механизм уже используется оптовыми потребителями в ЕЭС России. Пилотный проект предусматривает до 5 разгрузок в месяц для розничного потребителя продолжительностью 2 или 4 часа подряд. Общий спрос в 2019 году определен в размере 50 МВт и распределен между первой и второй ценовыми зонами оптового рынка электроэнергии в объеме 39 МВт в 1 ценовой зоне и 11 МВт во 2 ценовой зоне.

Задача пилотных проектов – создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность участия максимально широкого круга розничных потребителей электроэнергии в ценозависимом потреблении, и определение оптимальных экономических и технологических параметров такого участия.

Пилотный проект реализуется в рамках рынка системных услуг. На период его проведения в 2019–2020 гг. Постановлением Правительства РФ введен новый вид услуг – управление спросом. Системный оператор проводит отбор поставщиков этих услуг (агрегаторов) и по итогам заключает с ними договоры.

Первый отбор агрегаторов проведен в июне 2019 года со сроком действия договоров июль – сентябрь 2019 г. В 1 ценовой зоне отмечена высокая конкуренция – заявлено более 50 МВт, отобрано 39 МВт, а во 2 ценовой зоне отобрано 8,5 МВт при спросе 11 МВт. По итогам отбора были заключены договоры с 18 и 5 компаниями-агрегаторами в 1-й и 2-й ценовых зонах соответственно, управляющими потреблением 45 объектов, в составе которых около 80 энергопринимающих устройств потребителей розничного рынка – офисных и торговых комплексов, предприятий сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности, фармакологических предприятий и центров обработки данных.

В завершение Максим Кулешов привел практические примеры снижения нагрузки потребителей в рамках исполнения обязательств по договорам оказания услуг по управлению спросом, а также рассказал об условиях проведения отбора на 4 квартал 2019 г. в рамках продолжения пилотного проекта.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», даст потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления.

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги.

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

Создание агрегаторов управления спросом позволит потребителям в краткосрочной перспективе получать эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – снижение инфраструктурных платежей за счет учета объемов управления спросом на рынке мощности.