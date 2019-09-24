Жителей Балашихи задержали за кражу 300 м кабеля и осветительных приборов

В микрорайоне Заря Балашихи задержали мужчину и женщину за кражу 300 метров кабеля и осветительных приборов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель компании. Он рассказал о том, что на 23 километре проезжей части автодороги М7 «Волга» были похищены 300 метров кабеля и осветительные приборы. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны местные жители: ранее судимый 43-летний мужчина и 25-летняя женщина. Из подозревают в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

РИАМО