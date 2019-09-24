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Модернизация

Загорская ГАЭС начала выдавать электроэнергию через новое распределительное устройство

модернизация ГЭС, РусГидро, ПКМ, Загорская ГАЭС

Загорская ГАЭС, крупнейшая гидроаккумулирующая электростанция России, начала выдавать электроэнергию через новое распределительное устройство – КРУЭ 500 кВ. Присоединение Загорской ГАЭС к КРУЭ 500 кВ выполнено в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

Комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) обеспечивает связь Загорской ГАЭС с энергосистемой. В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, экономично в обслуживания.

Открытое распределительное устройство Загорской ГАЭС эксплуатировалось с момента пуска станции в 1987 году, физически и морально устарело. Сейчас оно выводится из эксплуатации и будет демонтировано.

Ввод в эксплуатацию КРУЭ 500 кВ Загорской ГАЭС происходил поэтапно, без ограничений энергоснабжения потребителей. С июня по сентябрь 2019 года на новое распредустройство последовательно перевели две линии электропередачи напряжением 500 кВ, связывающие станцию с энергосистемой. Все пуско-наладочные работы и испытания были успешно завершены с оформлением необходимых документов. Конструкция КРУЭ предусматривает возможность подключения к нему оборудования Загорской ГАЭС-2.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменено 56 гидротурбин, 32 генератора, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 380 МВт.

Компания: ПАО "РусГидро"

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