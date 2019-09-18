АО "МЕТАКЛЭЙ" представило рынку продукт обеспечивающий огнестойкость полимерных труб

Материал используется при производстве полимерных труб, которые применяют для прокладки высоковольтный кабелей и их защиты от механических повреждений в грунте. Он представляет собой концентрат, используемый в качестве дополнительного компонента к основному полимеру. Концентрат можно добавлять в смесь с базовым полимером заранее, так и непосредственно при экструзии.

На сегодняшний день компания разработала два готовых решения: Концентрат АП-60 содержит 60% активных галогеновых компонентов и рекомендован к вводу с основным полиэтиленом в пропорции 50%:50% при переработке методом экструзии.

Концентра АП-80 содержит 80% активных галогеновых компонентов и рекомендован ко вводу с основным полиэтиленом в пропорции 37%:63% при переработке методом экструзии. Также специалисты АО «МЕТАКЛЭЙ» готовы разработать компаунд с определенным полимером по ТЗ заказчика.

У концентратов АП-60 и АП-80 целый ряд преимуществ: высокие скорости переработки готовой композиции, материал не подвергается преждевременной деструкции антипиренов, как следствие - отсутствуют отходы при производстве, сохраняются прочностные характеристики на готовом изделии, сохраняется температурный диапазон эксплуатации трубы в соответствии со стандартными условиями эксплуатации аналогичных трубных изделий.

Процент ввода антипиренов подбирается индивидуально и зависит от толщины готового изделия. Как правило в технических условиях прописаны рекомендуемые нормы ввода продукта в основную композицию, однако при использовании антипиренового концентрата при производстве готового изделия фактический процент ввода может быть ниже, что позволяет снизить себестоимость готового изделия.

Продукт протестирован в аккредитованной лаборатории ООО «МИиР», дочерней компании АО «МЕТАКЛЭЙ» имеет сертификат по огнестойкости ПВ-0.

Аналогичный продукт АО « МЕТАКЛЭЙ» является составным компонентом полиэтиленовой самозатухающей силанольносшиваемой композиции, для проводов типа СИПн.

Компаунд 0-31 имеет разрешение ТК-46. В большей степени продукт поставляется на рынок Украины и в небольшом объеме закрывает потребность Российского рынка при производстве негорючих СИПов.