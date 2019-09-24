Минпромторг начинает отбор на право получения субсидий на проведение НИОКТР в рамках создания газовых турбин большой мощности

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит конкурсный отбор на право получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Прием заявок на участие с прилагаемыми документами на участие в отборе осуществляется экспедиционной группой в период с 24 сентября по 24 октября 2019 года в пн.-чт. с 09:00 до 17:00, пт. С 9:00-15:45 (по московскому времени) по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

С требованиями к заявке на участие в отборе и дополнительной информацией можно ознакомиться в приказе.

Ссылка: Приказ об организации работы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на право получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»